"Wir haben an meinem Geburtstag zusammen wahnsinnige Schnulzen gesungen, brüllend komisch", sagte die 50-jährige "Tatort"-Schauspielerin den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" vom Samstag.

"Mein Sohn sagte: Mama, sollten nicht am Geburtstag andere für einen singen? Im Ministerium haben wir auch schon italienische Arien geschmettert, da kennen wir nichts."

Mit Blick auf Verteidigungsministerin von der Leyen (58) sagte Furtwängler: "Es gibt Leute, die sie nicht mögen. Vor allem Frauen." Warum das so sei? "Es ist vielen einfach unerträglich, dass so eine Frau sieben Kinder hat, dann auch noch so perfekt! Und dann so ein Amt, das sie zackig durchzieht - das provoziert mitunter einen Riesenfrust."