Nun droht eine Busse

Von der Polizei wurde die schöne Blondine während ihrer Fahrt zu einem Auftritt ins Frutigland (BE) nicht gestoppt. Doch trotzdem droht Fäh nun eine Busse: «Es ist möglich, Widerhandlungen im Strassenverkehr gestützt auf vorhandenes Videomaterial nachträglich zu ahnden beziehungsweise an die zuständige Staatsanwaltschaft zu rapportieren. Abklärungen bezüglich Tatort und der daraus resultierenden Zuständigkeit wurden im vorliegenden Fall nun eingeleitet», sagt Jolanda Egger, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern. «Vom Gesetz her sind sämtliche Verkehrsteilnehmer dazu verpflichtet, sich dem Geschehen auf der Strasse zuzuwenden und sich so zu verhalten, dass sie andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindern noch gefährden. Bezogen auf den vorliegenden Fall weisen wir darauf hin, dass sich insbesondere Personen des öffentlichen Lebens ihrer Vorbildfunktion bewusst sein sollten.»