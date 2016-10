De Winter beschreibt den Terrorchef Bin Laden als einen Mann, der sich an seinen drei Frauen, am Eisessen sowie an nächtlichen Exkursionen an der frischen Luft erfreut - und gleichzeitig davon träumt, den Westen mit verheerenden Anschlägen zu erschüttern. "Wenn man ein Buch schreibt und eine Figur nicht respektiert, ist das Buch nicht gut", sagte de Winter. "Nein, ich dachte, ich will auch diese Perspektive. Es macht Spass, auf diese Weise dem Monster zu folgen."

Die Lit.Cologne Spezial ist der kleine Herbst-Ableger des alljährlich im März stattfindenden Kölner Literaturfestivals und bietet diesmal unter anderem Lesungen mit Christian Kracht, Anke Engelke, Cody McFadyen, Axel Hacke, Christoph Ransmayr, und dem Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa.