Auch dass das Justizsystem diesen Familien keine Gerechtigkeit zukommen lässt, habe sie schockiert, erzählte die 30-Jährige dem Apple-Radiosender "Beats 1". Der 17-jährige Martin wurde 2012 unbewaffnet von einem Weissen erschossen, der danach freigesprochen wurde. Der Vorfall löste die Protestbewegung "Black Lives Matter" aus.

Lady Gagas Song "Angel Down" handelt auch von der Angst der Afroamerikaner, von Polizisten erschossen zu werden. "Wie kann ich nichts dazu sagen? Wie könnte ich ein Album darüber machen, wie ich in einem Club mit meinem Arsch wackele? Das fühlt sich so unwichtig an", erklärte die Sängerin.

"Joanne" ist das fünfte Album der Grammy-Gewinnerin ("Perfect Illusion"). Zuletzt veröffentlichte sie 2014 eine Jazz-Platte mit Tony Bennett.