Die gute Nachricht habe ihn in einem Hotel erreicht, berichtete Chazelle. Er habe dann mit seinem Hauptdarsteller Ryan Gosling mit Champagner darauf angestossen.

Die US-Filmakademie hatte am Dienstag verkündet, den Musicalfilm mit 14 Nominierungen in die Oscar-Verleihung Ende Februar zu schicken. So viele Nominierungen erhielten in der Oscar-Geschichte bisher nur "Titanic" (1998) und "All About Eve" (1951).

Die Liebesgeschichte zwischen einem von Gosling gespielten ehrgeizigen Jazzpianisten und einer aufstrebenden Schauspielerin, dargestellt von Emma Stone, wurde unter anderem in den Kategorien "bester Film", "beste Regie", "bester Schauspieler" und "beste Schauspielerin" nominiert. "La La Land" hatte Anfang Januar bereits sieben Golden Globes abgeräumt - und damit in allen Kategorien gewonnen, in denen der Film nominiert war.