Um 1989 herum sei das gewesen, sagte der 59-jährige Österreicher in einem Gespräch mit dem Sender SWR3. "Ich war damals 31 und wurde zur Sendung 'Na Sowas' mit Thomas Gottschalk eingeladen. Also da ging mir ganz schön die Düse. Und zwar schon tagelang im Voraus."

Sein Respekt vor dem Moderator sei so unfassbar gross gewesen. "Ich hab' mich im Bett hin und her gewälzt und mich immer wieder gefragt, was er wohl von mir wissen will. Und ob ich mich dann blamieren werde." Das sei so weit gegangen, dass er vor lauter Nervosität heftigen Bluthochdruck bekommen und ihm sein Hausarzt sogar Beta-Blocker verschrieben habe.