"Ich hoffe, dass die Kompetente den Job bekommt und nicht der Idiot", sagte der 74-jährige Artrock-Musiker im Gespräch mit dem "Tages-Anzeiger". Das musste reichen.

Ausführlicher äusserte er sich darüber, dass seine Heimat Wales für den Brexit stimmte, obwohl Wales von EU-Geldern profitiert. Das Thema mache ihn wütend, so der Mitbegründer der US-Avantgarde-Band The Velvet Underground. "Was für ein schlechtes Management war bei dieser Abstimmung am Platz, wie feige sind nach der Wahl jene abgesprungen, die den Brexit zurvor eingefordert hatten."

Er habe einen walisischen Parlamentarier reden hören und habe gedacht, er befinde sich in einem Paralleluniversum, sagte Cale. "Dieser Politiker tat so, als liesse sich das Ergebnis wieder umkehren."