Das sei aber nur Selbstschutz, weil ihr Job nicht ihre Realität beeinflussen solle, sagte die 26-Jährige der australischen Zeitung "Herald Sun". "Ich mache deshalb mit meiner Körpersprache klar, dass ich nicht mit Fremden reden will. Und wenn sie weiter mit mir sprechen, werde ich unfreundlich", sagte Lawrence weiter.

Die Oscar-Preisträgerin ("Silver Linings Playbook"), die mit den vier "Hunger Games"-Filme weltberühmt wurde, gehört zu den Bestverdienern in Hollywood. Vom 5. Januar an ist sie neben Chris Pratt (37) in der Science-Fiction-Romanze "Passengers" in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.