Im Gespräch mit dem "Bund" zitiert der 82-jährige Ziegler den französischen Philosophen Maurice Garçon, der gesagt habe: "Erzählt mir euer Leben, und ich bringe euch gleich vors Geschworenengericht."

Von seinen eigenen grossen Missetaten, so Ziegler, wolle er nicht erzählen, nur so viel: "Sie hatten oft mit Frauen zu tun." Aber schon der Reichtum genüge, er sei unterlassene Hilfeleistung. "Wir besitzen heute viel mehr, als wir brauchen - wenn wir es weggeben würden, würden wir Leben retten."

Er habe viel zu oft nur für sich geschaut, gibt Ziegler zu. "Ich sitze in einem schönen Haus, während Flüchtlinge an der ungarischen Grenze gepeinigt werden. Ich war Nationalrat in jener Zeit, als die Tragödie um die Verdingkinder anhielt und habe nichts dagegen unternommen." Wenn er daran denke, fühle er sich schuldig. "Total!".