"Meine plötzliche Popularität überrascht mich", sagte der 53-Jährige am Freitag bei der Entgegennahme seiner Urkunde in Tokio.

In dem Video tanzt der in einen seltsamen Pyjama mit Schlangendruck gekleidete Komiker nach Art von Gangam Style und singt dabei sinnfreie Texte wie: "Ich habe einen Stift. Ich habe einen Apfel. Apfel-Stift." Seit August wurde sein kurzes Video auf YouTube 67 Millionen Mal angeklickt, in der vergangenen Woche landete der Track auf Platz 77 der Billboard-Charts.

Allerdings erhielt der 53-Jährige unverhofft Unterstützung von Justin Bieber: Nachdem der kanadische Sänger den Clip als sein "Lieblingsvideo im Internet" bezeichnet hatte, startete Pikotaro erst richtig durch. "Ohne Justin wären nur vier Leute gekommen", witzelte der Komiker deshalb auch auf seiner Pressekonferenz. Jetzt plant er nach eigenen Angaben eine "Welttournee" und "viele neue Spasslieder".

