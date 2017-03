"Ich habe mein Leben lang im Bett gelogen - mein Gott, was habe ich gelogen", sagte Ingrid Steeger vor ihrem 70. Geburtstag am Samstag der "Bild"-Zeitung. Damit klingt die einstige Ulknudel aus "Klimbim" bitter - aber vor allem zeigt sie eine Konstante: Bis heute sorgt sie am ehesten mit dem Thema Sex für Aufsehen.

Steeger kam am 1. April 1947 als Ingrid Anita Stengert in Berlin zur Welt. Berlin war damals zerbombt, ihre Familie arm. "Wir haben zu fünft in einem Zimmer gelebt und hatten wenig zu essen", erinnerte sie sich vor einigen Jahren in der "Zeit".

Doch die Armut war nur das eine - die Kälte in der Familie das andere: "Ich wurde schlecht behandelt und geschlagen, habe früh sexuelle Gewalt erlebt, geliebt wurde ich sicher nicht, meine Eltern hat es nicht interessiert, was ich denke oder fühle."

Ab 1970 wurde Steeger als Shootingstar der Softsexfilme jener Jahre Stammdarstellerin in den Kinos. Ob in "Die liebestollen Baronessen" oder im "Schulmädchen-Report" - die Steeger zog häufig blank und erlangte so Bekanntheit.

Richtig berühmt wurde sie, als ihr mit der durch ihren anarchischen Humor zur Legende gewordenen Serie "Klimbim" 1973 der Sprung ins Fernsehen gelang. Millionen schalteten damals ein, wenn die "Klimbim"-Familie ein Kalauerfeuerwerk abbrannte. Mal als Göre, mal sexy spielte Steeger die "Klimbim"-Tochter Gabi und sang am Ende: "Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar".