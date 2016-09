Bei den Kleidern handelt es sich um solche, die der Schlagerstar seiner Haushälterin einst geschenkt hatte: seine schwarze Lieblingsjacke und seine Silber-Sneakers mit dem Aufdruck «U.J»: «Ich wollte sie gern behalten. Aber was sollen sie im Keller? Ich weiss, er wäre glücklich, wenn jemand sie gern tragen würde», sagt Pereira zu SonntagsBlick.

An den grossen Entertainer hat sie nur gute Erinnerungen: «Es war schön bei ihm», sagt sie und erinnert sich an ihren Alltag mit Udo: Am Morgen ging sie posten, dann richtete sie sein Zmorge, zu dem stets Radiesli und ein Heineken gehörten. Udo frühstückte ja erst gegen 13 Uhr, «das sind Künstler, die leben nachts».