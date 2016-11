"Aktuell muss ich den Hunger wieder ankurbeln für ein neues Album. Dazu fülle ich meinen Kopf bewusst mit Musik, und der fängt dann an zu arbeiten", erklärt der 60-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Er höre andere Künstler, aber auch eigene Platten. Und das, was dann Neues in seinem Kopf entsteht, spielt er sich immer wieder selbst vor, singt dazu noch unfertige "Bananentexte".

Mit einem neuen Studioalbum sei aber nicht vor 2018 zu rechnen, "wann es soweit ist, das sagt mir die Musik: Eine Idee, drei Grooves von denen ich sage, genau so muss es klingen."

Bis die neue Musik dann fertig ist, können sich Fans die Zeit vertreiben mit reichlich bekannter - neu verpackter - Grönemeyer-Musik. Am Freitag erscheint zum einen "Alles", eine Sammelbox mit Buch und nicht weniger als 23 CDs aus rund drei Jahrzehnten. Zum anderen erscheint "Live in Bochum", ein Konzertmitschnitt aus der Heimatstadt des Sängers.