"Jeder sagt etwas, jeder schwatzt rum und du denkst dir: 'Wow. Habe ich diese Konversation losgetreten oder bin ich Teil dieser Konversation oder was ist hier eigentlich los?'" Das sei nicht ungefährlich, denn "an einem bestimmten Punkt wird dich das bei lebendigem Leib auffressen, wenn du es nicht stoppst", so die Sängerin weiter.

Perrys letztes Album "Prism" erschien 2013. Zuletzt veröffentlichte sie im Juli anlässlich der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro die Single "Rise". Der Song entstand in Kooperation mit dem US-Sender NBC.