Das behauptet jedenfalls Gabors früherer Mediensprecher Edward Lozzi gemäss der "New York Post". Die Liste mit Trauergästen wie Kris Jenner, Larry King, George Hamilton und Quincey Jones sei "gefälscht", um die Medien anzulocken, so Lozzi - und die Beerdigung "ein abscheulicher Zirkus". Das sei Von Anhalts "letzte Party, um so viel Geld herauszuholen wie möglich", sagt er. "Sie war seine goldene Gans."