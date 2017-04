Ledger, der an einer versehentlich eingenommenen Medikamentenüberdosis starb, wäre am 4. April 38 Jahre alt geworden. Der Film des US-Senders Spike feiert Premiere am 23. April beim New Yorker Tribeca-Filmfestival.

Das persönliche Porträt enthält Privataufnahmen und bisher nicht veröffentlichtes Videomaterial des Stars. Seine frühere Freundin Christina Cauchi erzählt in dem Film-Vorschau, dass Ledger ständig eine Kamera bei sich gehabt und Videos aufgenommen habe. Der Musiker Ben Harper, "Brokeback Mountain"-Regisseur Ang Lee und Ledgers Schwester Kate geben Einblick in sein Leben.

Mit seiner Rolle als schwuler Cowboy in "Brokeback Mountain" holte Ledger eine Oscar-Nominierung. Für die Nebenrolle des Jokers von Batmans Widersacher in "The Dark Knight" wurde er posthum mit der legendären Trophäe geehrt.