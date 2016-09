"Wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, kann man ja auch erst aktiv werden, kann einfach sagen: Können wir mal zusammen einen Kaffee trinken? Ich fände es gut, wenn wir zusammenarbeiten", sagte der deutsch-irische "X-Men"-Darsteller der "Süddeutschen Zeitung".

Fassbender spielt in "The Light Between Oceans" den Leuchtturmwärter Tom, der traumatisiert von den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs auf einer einsamen Insel bei Australien lebt. Seine Frau wird von der schwedischen Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander gespielt. Die beiden Schauspieler sind auch privat ein Paar.

"The Light Between Oceans" kommt am Donnerstag (8. September) in die Deutschschweizer Kinos.