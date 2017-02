Schon sein Grossvater und seine Mutter hätten an Demenz gelitten, sagte der 66-Jährige dem US-Magazin "People". Er wolle nun ohne jede Ablenkung sein Leben geniessen.

Bei einem Auftritt in Los Angeles am Sonntag hatte der Sänger seine Fans beunruhigt, weil er verwirrt und fahrig wirkte. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie er Texte vergisst und auf der Bühne hinfällt. Cassidy war in den 1970er Jahren als singender Mädchenschwarm Keith in der Fernsehserie "The Partridge Family" bekannt geworden.