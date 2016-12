Da sind wir also, am Ende des komplexen Weges von «Bäääm!» zu «Bäääm!». In Folge 1 des «Bachelors» sagte Janosch, dass es zwischen ihm und seiner Traumfrau «Bäääm!» machen müsse, jetzt, in Folge 9 hatte es dann zwischen ihm und Kristina «Bäääm!» gemacht. Eine saubere Punktlandung. Oder wie Kristinas ehemals beste Freundin Vesna über Janosch sagt: «Er isch so en korrekte Mensch.» Ja. Eben. Gähn.

Und wir so? Geisseln müssen wir uns für unsere kreuzfalsche Wahlprognose von letzter Woche! Da waren wir uns doch sicher, dass er die Arina in die Arena der Liebe führen würde! Aber die hat zwar seine «Sinne berührt», war ihm aber in ihrer blonden Undurchschaubarkeit wohl zu kühl. Nein: zu elitär!

Da fühlte sich der einfache Mann in Janosch irgendwie verarscht und abgehängt. Wir sagen nur: Blonde Frauen, hütet euch vor dem Hillary-Effekt, er lauert überall!