Das sagte ein Sprecher des Königshauses in Stockholm der Deutschen Presse-Agentur. Die Kronprinzenfamilie hatte sich zum Start ins neue Jahr eine mehrmonatige Auszeit gegönnt. Erst am Montag hat die Kronprinzessin wieder einen offiziellen Termin in Stockholm.

Zu Oscars Geburtstag postete das Königshaus ein Schwarz-Weiss-Foto des Jungen auf Facebook, auf dem er neugierig und etwas skeptisch in die Kamera schaut. Mehrere tausend Nutzer gratulierten dem kleinen Prinzen. "Ich wünsche dir einen herrlichen Tag mit deiner Familie und vielen Geschenken", schrieb ein Fan.