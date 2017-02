Es sei unglaublich, sagte der 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Der Dschungel hat alles verändert in meinem Leben." Seit dem Sieg in der Fernsehshow Ende Januar stehe er täglich als Musiker auf der Bühne und gebe Konzerte. In diesem Jahr werde er auf Tour gehen und auch regelmässig auf der spanischen Ferieninsel Mallorca auftreten. Seine Auftritte als Stripper werde er verringern.

Der US-Amerikaner Terenzi, Ex-Mann von Popsängerin Sarah Connor, ist seit 2005 als Solokünstler aktiv. Nach dem Sieg der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat er seinen neuen Song "Don"t Recognize You" auf den Markt gebracht.