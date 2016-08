Die freie Zeit wird sie nicht alleine geniessen: "Ich will Freunde besuchen, die ich sonst nie sehe", sagte die 40-Jährige zum "People"-Magazin. Dass ein neuer Mann im Spiel ist, muss ihr Ex-Freund, der sich nichts sehnlicher wünscht als eine Versöhnung, allerdings nicht befürchten. Die Schauspielerin will sich nach dem Ende der zehnjährigen Beziehung erst einmal auf sich konzentrieren.

"Diane hat jetzt die Hosen an und bestimmt alles rund um die Trennung", zitiert die Klatschseite "Page Six" einen Insider. Joshua Jackson sei derweil "richtig fertig". Schliesslich habe er sich nie von Kruger trennen wollen. Immerhin stehen die Zeichen auf eine Wiedervereinigung nicht ganz so schlecht. Das einstige Paar wurde erst kürzlich mit einer Flasche Wein bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet.