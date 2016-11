Kern hatte nach eigenen Angaben befürchtet, dass sie nach Ehestreitigkeiten ermordet werden sollte. Also bot sie, wie sie vor Gericht sagte, über Facebook eine Belohnung für Informationen an. Daraufhin sei ihr ein Video als Beweis angeboten worden. Sie habe das Geld hierfür im Oktober vergangenen Jahres in Freiburg dem Angeklagten übergeben, dafür aber keine Gegenleistung erhalten.

Der Prozess gegen den mehrfach vorbestraften Mann wird fortgesetzt. "Ich bin hier, um zur Wahrheitsfindung beizutragen", sagte die 48-jährige Designerin vor Beginn der Befragung vor Journalisten.