Zudem habe Nietlispach ein "umwerfendes Lächeln" und "das Herz eines Löwen", schreibt der Sender 3+ in einer Mitteilung. Ein Gesamtpaket also, das die Herzfrequenz der 22 Single-Frauen in die Höhe treiben soll. Mehrere Medien hatten Nietlispach bereits als neuen "begehrtesten Junggesellen der Schweiz" ins Spiel gebracht.

Der neue "Bachelor" ist Welt- und Europameister im Kickboxen. Heute lebt er als Besitzer und Coach eines Fitnessstudios in der Zentralschweiz. In der fünften Staffel soll er an den Stränden Thailands die Teilnehmerinnen zu romantischen Abenteuern verführen. Er tritt damit in den Fussstapfen seiner Vorgänger Tobias Rentsch, Rafael Beutl, Vujo Gavric und Lorenzo Leutenegger.

Das war Tobias Rentsch: