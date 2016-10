"Man muss dort sitzen, sich Fragen stellen, so tun, als würde man essen und das fühlt sich so steif an", sagte die US-Amerikanerin dem US-Magazin "Town&Country" über ihre Erfahrungen mit ersten Dates.

Fanning - sie ist die ältere Schwester der Schauspielerin Elle Fanning ("Babel") - spielte in den "Twilight"-Fortsetzungen "New Moon" und "Eclipse" die Vampirin Jane. Aktuell ist sie im Western "Brimstone" zu sehen.