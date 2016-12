Die Frau von Ex-Fussballstar David Beckham erhält den Ritterorden Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) - 13 Jahre nach ihrem Mann.

Der 56-jährige Rylance, der für seine Rolle in dem Agententhriller "Bridge of Spies" im Februar mit dem Oscar als bester männlicher Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, erhält die Ritterwürde für seine Verdienste um das britische Theater. Geehrt werden ausserdem der Kriegsfotograf Don McCullin und der Sänger der legendären britischen Rockband The Kinks, Ray Davies.

Die Queen verleiht die britischen Ritterorden zweimal im Jahr: zu Neujahr und zu ihrer Geburtstagsfeier im Juni. Neben Prominenten werden dabei auch einfache Bürger geehrt, die sich besonders um das Land verdient gemacht haben.

Zwei Geehrte schlagen Orden aus

Diesmal schlugen zwei Geehrte die Auszeichnung aus: Phil Scraton, der sich für eine Untersuchung der Massenpanik im Hillsborough-Stadion 1989 eingesetzt hatte, kritisierte, dass die Überlebenden und die Hinterbliebenen der 96 Toten nicht genug Hilfe bekommen hätten.

Die Fernsehmoderatorin Lynn Faulds Wood erklärte, sie wolle keinen Orden haben, in dem das Wort Empire vorkomme. Grossbritannien sei kein Weltreich mehr, sondern ein "sehr rückwärtsgewandtes" Land.Wir sollten keine Lords und Ladies und Sirs haben", sagte Wood. "Schleppen wir uns ins 21. Jahrhundert."