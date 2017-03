Das Festival in Kestenholz SO sei ein kleines, aber "herzhaftes" Festival voller Charme, lobte der Sänger in einem YouTube-Video. Er und seine Band seien bereits 2015 dort aufgetreten und er hätte deshalb bei der Anfrage der Veranstalter keine Sekunde gezögert.

Der Auftritt vom 8. Juli - mit Bastian Baker und The Souls im Vorprogramm - verkürze erstens den Hardcore-Fans die Wartezeit und sorge ausserdem dafür, dass die Musiker nicht aus der Übung kommen. Ansonsten herrsche kein Müssiggang, "wir bleiben aktiv und kreativ", verspricht Bligg. Und ab und zu würden sie sich auf den Social-Media-Kanälen "ein Spässchen gönnen".