Der Welt- und Europameister von 1990 und 1996 werde Anfang nächsten Jahres bei der elften Staffel der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei sein, berichtete das Blatt am Montag. Wie üblich will RTL sich zu derartigen Berichten nicht äussern. "Wir kommentieren die Spekulationen nicht", sagte ein Sendersprecher am Montag der dpa.

Zurzeit trainiert Hässler den Berliner Bezirksligisten Club Italia. Anfang des Jahres nahm er an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. Schon Ex-Fussballer wie Eike Immel, Thorsten Legat oder Ailton waren in früheren Staffeln des Erfolgsformats im australischen Dschungel zu sehen.

Bisher sind einige Namen von möglichen Kandidaten 2017 durchgesickert, darunter "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink und Reality-Sternchen Sarah Joelle Jahnel.

Der in Berlin geborene Hässler (Spitzname "Icke") spielte in den 80er Jahren lange Zeit für den 1. FC Köln im Mittelfeld, bevor er 1990 nach Italien wechselte. Mit der Nationalmannschaft holte er den WM-Titel 1990 in Italien und sechs Jahre später die Europameisterschaft in England.