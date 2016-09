Seine Familie habe in bescheidenen Verhältnissen in Iowa gelebt - "dort weinen Männer nicht und John Wayne ist Gott! Dort schluckt man seine Gefühle runter und funktioniert." Bei ihm selbst habe das später dazu geführt, dass er sechs Monate mit einem gebrochenen Ellenbogen rumlief, ohne zum Arzt zu gehen, erzählte der "Two and a Half Men"-Serienstar.