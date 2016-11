Sie setzte sich gegen Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna und Carrie Underwood durch. Im vorigen Jahr hatte die englisch-irische Boyband One Direction den Spitzenpreis geholt.

Weitere Preise holten unter anderen das US-Musikerduo Twenty One Pilots und der kanadische Rapper Drake: Twenty One Pilots wurde zum Auftakt der Gala als beliebteste Pop/Rock-Band ausgezeichnet. Drake gewann mit "Views" in der Sparte bestes Rap/Hip Hop-Album. Der 30-Jährige ging mit zwölf Nominierungen als Favorit in den Abend. Zahlreiche Nominierungen haben auch R&B-Sängerin Rihanna, der kanadische Popstar Justin Bieber und die britische Sängerin Adele.

Posthum-Preis für Prince

US-Sänger Prince wurde posthum mit einer Trophäe ausgezeichnet. Sein Soundtrack zu dem Film "Purple Rain" (1984) setzte sich gegen die Filmmusiken für "Star Wars: Das Erwachen der Macht" und "Suicide Squad" durch.

Im vorigen Jahr hatte Prince bei den American Music Awards noch als Preisverleiher auf der Bühne gestanden. Der Sänger wurde im vergangenen April tot in seinem Paisley Park Studio in Minneapolis aufgefunden.

Die American Music Awards werden zum 44. Mal verliehen, die Gala wird live im US-Fernsehen übertragen. Moderiert wird die Veranstaltung von dem US-Model Gigi Hadid und dem Komödianten Jay Pharoah. Über die Gewinner haben Fans per Internet-Abstimmung entschieden.