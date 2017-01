Prince war im April mit 57 Jahren an einer versehentlichen Überdosis eines Schmerzmittels gestorben. Sein Gedenkkonzert fand ein halbes Jahr später in St. Paul in seinem Heimatstaat Minnesota statt, allerdings in deutlich kleinerem Rahmen als ursprünglich geplant.

Neben Stevie Wonder traten vor allem alte Freunde und Weggefährten auf wie etwa Morris Day oder die "Königin des Funk", Chaka Khan. Den Auftakt gab der damalige US-Präsident Barack Obama als Überraschungsredner per Video-Schalte.

Tyka Nelson und Omarr Baker warfen nun Anwalt Londell McMillan vor, aus dem Konzert "grossen Profit" geschlagen zu haben. Dieser sprach von "falschen Anschuldigungen". Prince, der selbst keine Kinder hatte, hinterliess kein Testament.