Seine jüngste Tochter sei der Grund, warum er noch drei bis vier Jahre in Berlin wohnen bleiben wolle, sagte der 45-Jährige der "GlücksPost". Danach ziehe er wieder in die Schweiz, wo seine an Alzheimer erkrankte Mutter und seine jetzige Partnerin, die TV-Moderatorin Sara Hildebrand, leben.

Dann werde er auch den Schweizer Pass beantragen. "Ich habe den britischen, hier aber ist meine emotionale Heimat." Anatole Taubman wurde 1970 in Zürich geboren. Der Vater stammt aus Königsberg, die Mutter aus Wien, die Grosseltern aus Russland, Polen und der Slowakei. Taubman spielte in über 50 Filmen mit, unter anderem im Bond-Film "Quantum of Solace".