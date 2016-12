Es zeigt sie als kleines Mädchen, das in einem Maisfeld auf dem Bauernhof spielt. "Wir verloren den Hof, als wir auch alles andere verloren", schrieb Schumer.

Schumer hatte in früheren Interviews darüber gesprochen, dass ihr Vater Gordon Schumer an Multipler Sklerose erkrankte, als sie zwölf Jahre alt war. Der Vater musste damals sein Möbelgeschäft und seinen kleinen Bauernhof aufgeben. Er lebt jetzt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen.