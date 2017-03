"Hast du Lust, bei uns mitzuspielen? Wir haben eine tollen Part für dich", habe ihn der Produzent Chuck Lorre vor einem Jahr per Mail gefragt. "Nein, ich kann leider nicht. Diese Woche beginnen die Dreharbeiten für meine eigene Fernsehserie", habe Gaiman geantwortet.

Drehstart für "American Gods" war im März 2016 in Toronto. Die Fantasy-Serie basiert auf Gaimans gleichnamigen Buch und startet am 1. Mai bei Amazon Prime Video. Die deutsche Synchronfassung soll jeweils einen Tag nach der Ausstrahlung in den USA zu sehen sein.

Neil Gaiman gilt seit "The Sandman" als Comic-Koryphäe. Da die Nerds aus der Sitcom "The Big Bang Theory" allesamt Comic-Fans sind, werden immer wieder Berühmtheiten des Fachs in die Show eingeladen. Der Marvel-Zeichner Stan Lee etwa war in der dritten Staffel zu Gast.