Schon einen Monat zuvor soll die Britin an einem Konzert in Nashville verraten haben, sich sehnlichst ein zweites Kind zu wünschen. Allerdings, so die 28-Jährige weiter, wolle sie nicht vor Ende der Tournee schwanger werden. Das berichteten etwa die "Daily Mail" oder das deutsche Promi-Portal "VIP.de". Im Februar steht Adele wieder auf der Bühne, dann in Australien. Bis dahin könnte die Sänger also bereits schwanger sein.

Adele ("Hello") und ihr Lebensgefährte, der britische Geschäftsmann Simon Konecki, sind bereits Eltern des vierjährigen Alessio. Die Familie lebt in London.