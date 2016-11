SUV ist auch bei Jaguar das grosse Thema; nachdem die Briten dieses Jahr mit dem F­Pace den Einstieg in dieses Segment erfolgreich gewagt haben, folgt nun ein Ausblick auf den nächsten Schritt: der i­Pace. Mit 23­Zoll­Rädern und seiner muskulösen Linienführung setzt er die viel gelobte Designsprache der Briten konsequent fort. «Ich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren in der Automobilwelt mehr Veränderungen erleben werden als in den letzten drei Jahrzehnten», meint Chef­Ingenieur Nick Rogers. Deswegen setzt Jaguar bei der Studie i­Pace auf reinen Elektroantrieb; dank einer 90­kWhBatterie will der 400 PS starke Brite bis zu 500 Kilometer Reichweite erzielen. Auf den Markt kommen und gegen Teslas Model X antreten dürfte die Serienversion allerdings nicht vor 2018.

Schon früher könnten wir dem neuen Alfa Romeo Stelvio auf der Strasse begegnen, auch wenn man aus Italien noch keinen definitiven Termin zum Marktstart erfährt. Mit dem Stelvio setzt Alfa Romeo sein neues Aufleben nach der Giulia fort und ebenfalls auf die Karte SUV. An der Messe in Los Angeles hat der Stelvio seinen ersten Auftritt in der sportlichen «Quadrifoglio verde»­Variante. Er teilt sich viel Technik mit der Giulia und bekommt somit auch den 2,9­Liter­Biturbomotor mit 510 PS. So soll das SUV in nur 3,9 Sekunden auf 100 km/h spurten. Der Einsatz auf der Strasse stand bei der Entwicklung klar im Vordergrund; allzu heftige Abstecher ins Gelände verbieten sich schon aufgrund der geringen Bodenfreiheit. Ein 2-­Liter-­Motor mit 280 PS ist ebenfalls geplant; Dieselmotoren dürften später folgen. Zu welchem Preis? Auch der ist noch geheim.

Strom und Benzin

Schwierig sind die Auftritte in den USA derzeit. Der Stand fällt eher bescheiden aus – und ein E-­Mobil am Stand zu haben, scheint schon fast eine Pflicht zu sein. Deshalb zeigt VW in Los Angeles den aufgefrischten E-­Golf. Er punktet nebst leicht überarbeitetem Design und neuem Infotainment vor allem mit verbesserter Reichweite; die Batterie wuchs von 24,2 auf 35,8 kWh. Das steigert die Reichweite auf 300 Kilometer nach Norm. Im Jahresmittel unter realen Bedingungen verspricht VW 200 Kilometer. Zudem stieg die Leistung um 19 auf 134 PS. Marktstart wird im Frühling 2017 sein; die Preise stehen noch nicht fest. Ebenfalls dann wird der neue VW Atlas auf den Markt kommen, der ebenfalls in L.A. seine Weltpremiere feierte. In Europa wird das siebensitzige SUV allerdings nicht zu haben sein. «Der grösste und kräftigste SUV, den wir je in den USA gebaut haben», wie es Hinrich J. Woebcken, CEO Volkswagen USA, formuliert hat, ist vor allem für ebendiesen Markt gedacht. Als Antrieb gibt es lediglich einen Sechszylinder­-Benziner, keinen Diesel. Auch das vielleicht ein Zeichen, wohin die Zukunft führen wird.