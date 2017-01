Politisiert hat der gebürtige Basler von Jugend an. Am 16. Januar 1950 als Sohn einer noblen Basler Familie geboren, stieg Vischer im jugendlichen Alter bei den Progressiven Organisationen der Schweiz (Poch) ein. 1973 wurde er ins Zentralsekretariat der Partei berufen. Im gleichen Jahr zog er von Basel nach Zürich und widmete sich in den nächsten Jahren hauptberuflich der Politik.

1983 wurde er in den Zürcher Kantonsrat gewählt. Nach Auflösung der Poch wechselte er 1990 zu den Grünen und war von 1999 an Chef der grünen Kantonsratsfraktion. Von 2000 bis 2005 engagierte er sich als Verfassungsrat für die neue Zürcher Kantonsverfassung.

Nach 20 Jahren im Kantonsrat gelang ihm 2003 der Sprung nach Bern. Zwar nicht ins Stöckli, wie der mittlerweile 53-Jährige beabsichtigt hatte, aber komfortabel in die grosse Kammer.

Kein Hinterbänkler

Sowohl im Kantonsrat als auch im Nationalrat war Vischer weit entfernt davon, ein Hinterbänkler zu sein. Seine leidenschaftliche Debattierlust, seine Scharfzüngigkeit, seine rhetorische Brillanz und gleichzeitig seine Bereitschaft, andere Meinungen gelten zu lassen, machten ihn zum Inbegriff des engagierten, über die Parteigrenzen hinaus geschätzten Parlamentariers.

Auch Regula Rytz, Präsidentin der Grünen Schweiz, bezeichnete Vischer als eine der "markantesten und prägendsten Figuren", wie sie am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Der eigenwillige liberale Querdenker sei allseits geschätzt worden.

Gemäss Rytz hat er sich insbesondere für die Modernisierung des Familienrechts eingesetzt, insbesondere für die Stärkung der Vaterrolle. Zudem habe er profunde Kenntnisse in der Finanzpolitik besessen. Er habe immer wieder den Abbau von Steuern kritisiert. Dadurch würden dem Staat wichtige Mittel entzogen - beispielsweise für die Bildung.

Einem breiten Publikum bekannt wurde Vischer im Zusammenhang mit dem Untergang der Swissair: Seit 1993 Präsident der Gewerkschaft VPOD Luftverkehr, vertrat er mit Entschlossenheit die Anliegen der betroffenen Arbeitnehmerschaft.

Nach zwölf Jahren im Nationalrat verzichtete Vischer im Jahr 2015 darauf, noch einmal bei den eidgenössischen Wahlen anzutreten - wenn auch nicht ganz freiwillig: Weder seine Gesundheit noch das erreichte Rentenalter hatten ihn zu diesem Entscheid bewogen, sondern drohende parteiinterne Querelen.

Schauspieltalent

Ob als Parlamentarier oder als Gewerkschafter: Vischer genoss seine Auftritte jeweils sichtlich. Ihm war durchaus ein gewisses schauspielerisches Talent eigen. Nicht zufällig hatte es ihn ans Theater gezogen, nachdem er 1970 in Basel seine A-Matur absolviert hatte.

Er arbeitete als Regieassistent und liebäugelte vorübergehend gar mit einer Theaterkarriere, bevor er den Weg in die Politik einschlug. Erst im Alter von 29 Jahren begann Vischer ein Jurastudium, erwarb 1987 das Anwaltspatent und war fortan neben der Politik als Rechtsanwalt tätig, auch noch nach seinem Rücktritt als Nationalrat. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern lebte mit seiner Frau in Zürich.