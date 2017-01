In Teilen der Bevölkerung bestehe nach wie vor ein Misstrauen gegenüber der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), stellten Vertreter des Vereins Kescha am Dienstag an einer Medienkonferenz in Zürich fest. Die vor vier Jahren geschaffene Kesb steht immer wieder in der Kritik. So auch im Fall Flaach; wo sich die Mutter gegenüber der Behörde, die ihre Kinder ins Heim brachte, hilflos ausgeliefert fühlte.

Die ständige Kritik an der Kesb habe eine Stimmung erzeugt, welche die Zusammenarbeit erschwere, betonte Guido Fluri, Vorsitzender der gleichnamigen Stiftung, die die KESCHA initiiert hat. Heute seien Gruppierungen aktiv und es stünden politische Vorstösse im Raum, die darauf abzielten, die Kesb zu schwächen.

Die Stiftung hatte vor vier Jahren die Wiedergutmachungsinitiative für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen des letzten Jahrhunderts initiiert. Vor zwei Jahren habe man bei den Opfergruppen, die sich bei der Stiftung gemeldet haben, eine Veränderung bemerkt, sagte Fluri.