Der 21-Jährige, der am 31. März 2015 seinen 67-jährigen Vater mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet hat, muss für fünf Jahre ins Gefängnis. Das Bezirksgericht Pfäffikon ZH sprach ihn am Freitag einstimmig des Totschlags schuldig und nicht des Mordes, wie die der Staatsanwalt gefordert hatte.