Die Liegenschaften an der Neufrankengasse 6 und 14 - auch als Gammelhäuser bekannt, sowie jenes an der Magnusstrasse 27 werden vom Stadtrat mit einem dringlichen Beschluss - also in eigener Kompetenz - für insgesamt knapp 32 Millionen Franken gekauft, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Verkäuferin ist die PHS Immobilien AG aus Küsnacht, deren einziger Verwaltungsrat Peter Sander ist. Dieser machte als Bedingung des Verkaufs geltend, dass die Verträge noch vor den Sportferien unterschrieben sein müssen.

Der Kauf umfasst 81 Kleinwohnungen und 30 Einzelzimmer. In Zukunft soll in den Liegenschaften gemeinnütziger Wohnraum entstehen. Die 44 Wohnungen an der Neufrankengasse 6 sollen Mietern öffentlich zur Verfügung stehen. Der Netto-Mietzins für eine knapp 23 Quadratmeter grosse Wohnunge betrage künftig zwischen 879 und 919 Franken.