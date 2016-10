Gemäss ersten Erkenntnissen kam es vor dem Restaurant Sonne an der Hohlstrasse zum Streit zwischen dem Dominikaner und zwei unbekannten Männern. In dessen Verlauf zückten diese jeweils ein Messer und einer der beiden stach auf den Dominikaner ein, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Danach flüchteten die Täter. Der Verletzte brach an der Müllerstrasse zusammen. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind noch unklar. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Sie sucht Zeugen.