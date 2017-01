Am 30. Juni 2016 wurde an der Altenhofstrasse ein 43-jähriger Schweizer tot aufgefunden. Damals wurde ein 25-jähriger Schweizer wegen dringenden Tatvedachts verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Kurze Zeit darauf wurde dieser aber wieder frei gelassen.

National und internationl zur Fahndung ausgeschrieben ist seither der 23-jährige Tobias Kuster, der am 23. Juni nach einem eintägigen Hafturlaub nicht mehr ins Gefängnis Pöschwies zurück gekehrt war. Laut Staatsanwalt Adrian Kägi wurden unweit des Tatorts im Zürcher Seefeld Spuren von Tobias Kuster gefunden. Kuster befindet sich mittlerweile seit mehr als 100 Tagen auf der Flucht. Dies obwohl die Kantonspolizei eine Belohnugn von 10'000 Franken auf Tobias Kuster ausgeschrieben hat. Sie startete sogar ein Aufruf in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Die Welche Rolle er beim Tötungsdelikt spielt, ist zur Zeit noch ungeklärt.

Doch es Zeichnen sich Neuigkeiten im Fall Seefeld ab. Die Justidirektion des Kantons Zürich hält heute Nachmittag eine kurzfristige Medienkonferenz zum besagten Fall ab. Anwesend sind Regierungsrätin Jacqueline Fehr und Staatsanwalt Adrian Kaegi.

Update folgt...