Zwei Tage nach dem Einsatz in Winterthur-Sennhof hat die Polizei ein ungefähres Bild davon, was in dem Einfamilienhaus passiert ist: Ein 47-jähriger Mann, der dort zu Besuch war, schoss auf einen anderen Besucher, einen 36-Jährigen. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.