Herr Killer, zunächst eine persönliche Frage: Wie lebt es sich mit Ihrem Namen?

Patrik Killer: Ganz gut. Als Kind wurde ich häufiger darauf angesprochen. Heute aber kaum noch.

Liegt das an Ihrer Funktion? Wer zu Ihnen kommt, verhält sich wohl eher kleinlaut.

Nicht alle. Das kommt ganz auf den Charakter des Jugendlichen an, auf sein Alter und die ihm vorgeworfene Tat. Die meisten geben aber Auskunft – und sind regelmässig auch geständig.

Wann nicht?

Schwierig wird es, wenn sich die Aussagen von Täter und Opfer widersprechen und es keine Zeugen gibt oder Beweise. Das kennen wir vor allem bei Sexualdelikten.

Wieso gerade dort?

Oft schämen sich Jugendliche. Erst recht, wenn die Eltern dabei sind oder wenn sie aus einem Kulturkreis stammen, in dem Sexualität tabuisiert wird. Diese Einvernahmen erfordern viel Einfühlungsvermögen. Bei einem 10-Jährigen muss ich zuerst klären, wo er in seiner Entwicklung steht, und ob er zum Beispiel versteht, was mit Masturbieren gemeint ist.

10-Jährige landen bei Ihnen wegen Sexualdelikten?

Bei Sexualdelikten sind die Beschuldigten im Durchschnitt 15 Jahre alt oder jünger.

Was sind das für Fälle?

Ganz selten geht es um Vergewaltigungen, meistens um Pornografie oder sexuelle Nötigung. Wenn zum Beispiel ein Junge ein Mädchen zwingt, ihn oral zu befriedigen.

Wie gehen Sie bei solchen Einvernahmen vor?

Mit einer angemessenen Fragetechnik und Fingerspitzengefühl. Der mutmassliche Täter wird regelmässig mit der Videoaussage des Opfers konfrontiert. Oft kann dieser Beweis jedoch nicht erfolgreich geführt werden.

Aus welchem Grund?

Wenn das Opfer nicht zu einer zweiten – vom Beschuldigten getrennten – Befragung bereit ist, weil es den Vorfall hinter sich lassen oder auch verhindern möchte, vom Täter wieder erkannt zu werden. In einem Fall hat das mutmassliche Opfer die Frisur verändert und die Haare gefärbt. Es wollte in der Videobefragung nicht wiedererkannt werden.

Was geschieht dann?

Dann müssen wir das Verfahren einstellen. Das ist natürlich unbefriedigend. Am einfachsten ist es, wenn die Polizei Handyaufnahmen sicherstellen kann. Das gelingt vor allem bei Fällen von Pornografie.

Handys als Fluch und Segen?

Einerseits werden Smartphones benutzt, um pornografisches Material zu verbreiten oder andere mit dem Versenden intimer Fotos und Videos unter Druck zu setzen – Stichwort Sexting. Andererseits können die Geräte bei der Aufklärung helfen.

Die Zahl der Gewaltstraftaten ging zurück. Hat das Smartphone Einfluss auf diesen Trend?

Möglich, dass der Rückgang mit dem veränderten Freizeitverhalten der Jugendlichen zu tun hat. Sie gehen weniger aus, vieles läuft übers Handy. Und es scheint, dass Delinquieren unter Jugendlichen nicht mehr «in» ist. Aber das sind Mutmassungen.

Geht Ihnen die Arbeit aus?

Wir haben trotzdem genug zu tun. Aber es ist schon so, dass wir weniger Pendenzen haben als früher. Dadurch können wir die Fälle zeitnah erledigen, 85 Prozent sind schon nach fünf Monaten abgeschlossen. Dies erachte ich als sehr wertvoll. Gerade für einen Jugendlichen ist es schwer verständlich, wenn er für etwas bestraft wird, das lange zurückliegt.