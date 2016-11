Ein Zugpassagier schilderte: «Bei der Einfahrt in den Tunnel hat es geruckelt, sodass man wusste, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die erste Information war, dass die Lokomotive in Brand geraten sei», wie der Tagesanzeiger schreibt.

Zwischen dem Hauptbahnhof Zürich und Thalwil ist der Bahnverkehr aufgrund der Umständen nur beschränkt befahrbar, wie die SBB schreibt. Es muss mit Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen gerechnet werden.

