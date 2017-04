Kantonsräte von EDU und SVP forderten in einer Anfrage, dass der Regierungsrat sich gegen die Messe einsetzen soll. Der Kanton dürfe einen solchen Schmuddel-Anlass keinesfalls akzeptieren. Die Extasia, die im Mai in den Zürcher Messehallen stattfinden wird, sei eine Schande für Zürich und nur mit negativen Begleiterscheinungen verbunden.

Besonders störend finden die konservativen Parlamentarier, dass die Extasia in der Messe Zürich und somit in einer teilweise staatlichen Liegenschaft stattfindet.

Zuletzt fand die Extasia in Basel statt: