Der Raubvogel wurde am Dienstagmorgen von einem Anwohner am Dorfrand gefunden. Der Tierrettungsdienst brachte den Vogel ins Tierspital Zürich, wo er untersucht und operiert wurde. Den Eingriff überlebte das Tier jedoch nicht, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Turmfalken sind in der Schweiz geschützt, weil ihre Bestände in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen haben. Schuld daran sind gemäss der Vogelwarte die ausgeräumten, intensiv genutzten Landschaften. Dadurch gibt es weniger Nahrung und weniger Nistmöglichkeiten für die Raubvögel.

Taubenzüchter im Verdacht

Immer wieder gibt es in der Schweiz aber auch Meldungen, dass Raubvögel wie Turmfalken, Wanderfalken und Habichte getötet werden. Im Verdacht stehen dann oft Taubenzüchter, die um ihre teuren Vögel fürchten, weil diese auf dem Speiseplan der Raubvögel stehen.

In gewissen Taubenzüchter-Kreisen in der Schweiz und im Ausland wird gar die "systematische Ausrottung" von Greifvögeln gefordert. Im vergangenen Jahr stand erstmals einer dieser Taubenzüchter vor Gericht. Er hatte eine seiner Tauben mit Gift bestrichen und so einen Habicht getötet. Das Bezirksgericht Dielsdorf verurteilte den Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von elf Monaten.

Ob der nun abgeschossene Falke einem Taubenzüchter zum Opfer fiel, ist noch unklar.