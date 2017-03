Wie sieht aktuell Ihr Tagesablauf aus, mit Zirkus und Familie?

Wir stehen um sieben Uhr auf. Ivan geht in die Schule und ich bringe Chanel in den Kindergarten. Danach ist das Training mit den Pferden dran. Das dauert bis am Mittag. Um 13 Uhr beginnen wir, den Programmablauf zu trainieren und zu perfektionieren, Licht und Musik dazu zu programmieren. Alles muss zu einer Einheit werden. Das dauert oft bis tief in die Nacht hinein.

Ivan Frédéric tritt diese Saison mit seiner ersten eigenen Nummer auf.

Ivan ist zu einem richtigen Teenager herangewachsen. Er überragt mich unterdessen um drei Köpfe, was zugegeben nicht allzu schwierig ist. (lacht herzlich) Er hat meine Leidenschaft für Pferde geerbt, hat aber auch grosse Freude an der Akrobatik. Und er will alles ausprobieren. Neben dem Zirkus lernt er in der Schule auf einen kaufmännischen Abschluss hin. Danach wird er sich entscheiden müssen, für das eine oder andere. Nur 50 Prozent beim Zirkus dabei sein geht nicht. Da sind 100 Prozent gefordert. Ich denke aber, dass er die nötige Leidenschaft und Disziplin für ein Leben im Zirkus hat.