Die 27-jährige Rollerfahrerin kollidierte kurz nach 18 Uhr auf Höhe der Verzweigung zur Zürichsee-Fähre aus unbekannten Gründen mit einem Auto, teilte die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mit. Die 71-jährige Autofahrerin bog von der Fähre her kommend in die Seestrasse ein.

Wegen dieses Zusammenstosses rutschten die Rollerfahrerin und ihr Roller über die Mittelinsel auf den Fussgängerstreifen und dort in eine 73-jährige Fussgängerin. Beide Frauen wurden mit der Sanität ins Spital gebracht.