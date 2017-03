Im Vorfeld war die Rede, dass der umstrittene Politiker seine Propagandaveranstaltung am Freitababend in einem Quartierzentrum in Zürich-Affoltern abhalten wird. Dem ist aber nicht so: Die Stadt Zürich hat der Veranstaltung kurzerhand die Bewilligung entzogen, wie ein Sprecher der Liegenschaftenverwaltung gegenüber der Nachrichtenagentur sda bestätigte. «Erstens wurde ein falscher Zweck genannt und zweitens werden diese Räume nicht an externe Leute vermietet - in diesem Fall an die UETD -, sondern nur an Anwohner», erklärt die Liegenschaftsverwaltung. Weiter hätten die Räumlichkeiten nur Platz für 60 Personen geboten. «Auch deshalb hatten wir Bedenken", heisst es weiter.